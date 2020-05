Proroga scadenza revisione auto, perché sarà uno “tsunami” (Di martedì 5 maggio 2020) Con il Decreto Cura Italia (qui lo speciale QuiFinanza) il Governo ha deciso di posticipare il termine ultimo per effettuare la revisione auto, gli esami di abilitazione alla guida e l’esame legato al rinnovo di foglio rosa e patente. Per quanto riguarda la revisione, in particolare, il Cura Italia ha Prorogato il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria. Questo significa che tutti i veicoli che avrebbero dovuto effettuare la revisione entro il 31 luglio 2020 potranno rimandare l’appuntamento al 31 ottobre 2020. Proroga revisione: cosa accadrà a ottobre Una buona notizia per gli automobilisti, che crea però problemi secondo le previsioni di Anara-Confartigianato. Ad avviso dell’associazione, infatti, “con la Proroga della scadenza delle revisioni auto ad ottobre, alla riapertura sarà uno ... Leggi su quifinanza Cambio gomme invernali - scadenza prorogata fino al 15 giugno

Carte di identità - patenti e assicurazioni : c’è la proroga sulla scadenza

Fare Lazio down - oggi domande prestiti imprese/ Sito va in tilt : proroga scadenza? (Di martedì 5 maggio 2020) Con il Decreto Cura Italia (qui lo speciale QuiFinanza) il Governo ha deciso di posticipare il termine ultimo per effettuare la, gli esami di abilitazione alla guida e l’esame legato al rinnovo di foglio rosa e patente. Per quanto riguarda la, in particolare, il Cura Italia hato il termine di novanta giorni decorrenti dallaordinaria. Questo significa che tutti i veicoli che avrebbero dovuto effettuare laentro il 31 luglio 2020 potranno rimandare l’appuntamento al 31 ottobre 2020.: cosa accadrà a ottobre Una buona notizia per glimobilisti, che crea però problemi secondo le previsioni di Anara-Confartigianato. Ad avviso dell’associazione, infatti, “con ladelladelle revisioniad ottobre, alla riapertura sarà uno ...

Sarottola_ : @FabioDeGi Mi pare che dopo la scadenza effettiva, in generale hai un mese di proroga sempre. - bizcommunityit : Scadenze maggio 2020: 730 precompilato, proroga e adempimenti, novità #scadenzefiscali - PalermoToday : Carte d'identità, pass e tributi: le 'milleproroghe' del Comune, ecco tutte le nuove scadenze… - IlModeratoreWeb : Emergenza covid 19 - Proroga documenti in scadenza e pagamento tributi - - ComunePalermo : #TributiPA - Emergenza covid 19 - Proroga documenti in scadenza e pagamento tributi -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga scadenza Proroga scadenze ritenute e contributi al 31 luglio 2020, ma non per tutti Money.it BOLLETTE LUCE, GAS E ACQUA: DISTACCHI SOSPESI MA DAL 18 MAGGIO RIPARTONO PROCEDIMENTI DI MOROSITA'

L'AQUILA - L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), proroga lo stop ai distacchi per le utenze di luce, gas e acqua dei cittadini morosi. La sospensione dei distacchi sarà valid ...

Honda proroga la garanzia a causa del Covid-19

Desideriamo rassicurare tutti i possessori di un nostro prodotto la cui garanzia sia scaduta o scadrà durante il periodo di lockdown. Confermiamo che, previa verifica del rispetto delle condizioni di ...

L'AQUILA - L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), proroga lo stop ai distacchi per le utenze di luce, gas e acqua dei cittadini morosi. La sospensione dei distacchi sarà valid ...Desideriamo rassicurare tutti i possessori di un nostro prodotto la cui garanzia sia scaduta o scadrà durante il periodo di lockdown. Confermiamo che, previa verifica del rispetto delle condizioni di ...