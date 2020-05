I migranti danno l’assalto a Lampedusa: oltre 150 in poche ore. Il sindaco: “Situazione molto grave” (Di martedì 5 maggio 2020) Ieri 146 migranti, stamattina altre due imbarcazioni. Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove è stato necessario allestire una tenda pretriage per l’emergenza coronavirus sul molo Favaloro. Il tutto mentre il governo non solo resta sordo agli appelli lanciati dal governatore Nello Musumeci e dal sindaco dell’isola, Salvatore Martello, ma pensa a una sanatoria per i clandestini. Il sindaco: “Siamo in grave stato di emergenza” Ieri sera Musumeci aveva espresso la sua solidarietà al popolo Lampedusano e sollecitato nuovamente al governo l’invio di una “nave-accoglienza” da ormeggiare davanti alle coste di Lampedusa per la quarantena dei migranti. Oggi il sindaco è tornato a far sentire il grido d’allarme dell’isola. “Lampedusa è veramente in uno stato di emergenza grave”, ha detto, ... Leggi su secoloditalia I migranti in quarantena danno fuoco al centro di accoglienza. Tensione a Torre Maura (Di martedì 5 maggio 2020) Ieri 146, stamattina altre due imbarcazioni. Non si fermano gli sbarchi a, dove è stato necessario allestire una tenda pretriage per l’emergenza coronavirus sul molo Favaloro. Il tutto mentre il governo non solo resta sordo agli appelli lanciati dal governatore Nello Musumeci e daldell’isola, Salvatore Martello, ma pensa a una sanatoria per i clandestini. Il: “Siamo in grave stato di emergenza” Ieri sera Musumeci aveva espresso la sua solidarietà al popolono e sollecitato nuovamente al governo l’invio di una “nave-accoglienza” da ormeggiare davanti alle coste diper la quarantena dei. Oggi ilè tornato a far sentire il grido d’allarme dell’isola. “è veramente in uno stato di emergenza grave”, ha detto, ...

SecolodItalia1 : I migranti danno l’assalto a Lampedusa: oltre 150 in poche ore. Il sindaco: “Situazione molto grave”… - mazzolenigiova1 : RT @beatrice_tom: Pagano un milione di euro per tenere alcuni migranti su una nave di lusso. Danno 150 milioni ad un super miliardario Gate… - Cri_Meroni : RT @beatrice_tom: Pagano un milione di euro per tenere alcuni migranti su una nave di lusso. Danno 150 milioni ad un super miliardario Gate… - CIsmaele : RT @beatrice_tom: Pagano un milione di euro per tenere alcuni migranti su una nave di lusso. Danno 150 milioni ad un super miliardario Gate… - MuredduGiovanni : RT @beatrice_tom: Pagano un milione di euro per tenere alcuni migranti su una nave di lusso. Danno 150 milioni ad un super miliardario Gate… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti danno BOSNIA: Scontro politico sulla gestione dei migranti East Journal Fase 2 Napoli, l’autista Ctp non si ferma per evitare assembramenti: sassi contro il bus

Folla stamattina alle pensiline della linea M1, che da piazzale Tecchio a Napoli, arriva a Mondragone, in provincia di Caserta. Il bus partito già a pieno carico, non si è fermato lungo il tragitto, e ...

Coronavirus Sicilia, fase 2: a Palermo aumenta traffico

Traffico più intenso a Palermo da questa mattina dopo l'avvio della fase 2. L'allentamento delle misure disposto dal governo inizia a mostrare i primi effetti. Ci sono molti più cittadini davanti alle ...

Folla stamattina alle pensiline della linea M1, che da piazzale Tecchio a Napoli, arriva a Mondragone, in provincia di Caserta. Il bus partito già a pieno carico, non si è fermato lungo il tragitto, e ...Traffico più intenso a Palermo da questa mattina dopo l'avvio della fase 2. L'allentamento delle misure disposto dal governo inizia a mostrare i primi effetti. Ci sono molti più cittadini davanti alle ...