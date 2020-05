Grancio in Campidoglio per Aula | basta videoconferenze

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma – Lo aveva annunciato ieri, e oggi pomeriggio Cristina, consigliera comunale a Roma prima del M5S, oggi di Dema, si e’ presentata inper partecipare ‘fisicamente’ alla seduta odierna dell’Assemblea capitolina, che ormai da diverse settimane a causa dell’emergenza coronavirus si riunisce in videoconferenza con la sola presenza a Palazzo Senatorio del presidente Marcello De Vito, del segretariato e degli addetti alla traduzione in Lis. “L’iniziativa che ho preso oggi di partecipare all’Assemblea capitolina dall’Giulio Cesare ha ottenuto un primo riconoscimento: avevo gia’ denunciato che i Consigli tenuti esclusivamente in videoconferenza non sono espressione di vera democrazia, oggi lo stesso presidente De Vito ha confermato che l’uso della videoconferenza e’ facoltativo”, ha ...

Dalla spaccatura in Consiglio sul tema del porta a porta alla proposta di delibera a firma Marcello De Vito per l'istituzione di una Consulta per Roma, rispedita al mittente dalla sua stessa maggioran ...In piena emergenza Coronavirus la maggioranza M5s in Comune di Roma si ritrova divisa e incapace di votare un qualsiasi atto. Ieri pomeriggio l'ennesima riprova durante l'assemblea capitolina, andata ...