Riscaldamento globale e scioglimento del permafrost in Siberia: il carbonio rilasciato rappresenta solo il 20% delle emissioni di gas serra (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle regioni artiche il Riscaldamento del clima provoca lo scioglimento del permafrost che a sua volta minaccia di aumentare l‘effetto serra globale. Questo fenomeno, purtroppo, è noto alla comunità scientifica internazionale. Ciò che invece non era noto fino ad oggi è l’età e la quantità del carbonio emesso in atmosfera come gas effetto serra, proveniente dalle acque che sovrastano i terreni perennemente ghiacciati della tundra Siberiana, riporta un comunicata stampa della Fondazione Edmund Mach. A scoprirlo è stata una ricerca condotta dalla Vrije Universiteit di Amsterdam, a cui ha partecipato anche la Fondazione Edmund Mach, approdata di recente sulla prestigiosa rivista Nature Communications. Dallo studio, in particolare, è emerso che il carbonio antico, che deriva dallo scioglimento del permafrost, ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza clima : il riscaldamento globale minaccia le spiagge (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle regioni artiche ildel clima provoca lodelche a sua volta minaccia di aumentare l‘effetto serra. Questo fenomeno, purtroppo, è noto alla comunità scientifica internazionale. Ciò che invece non era noto fino ad oggi è l’età e la quantità delemesso in atmosfera come gas effetto serra, proveniente dalle acque che sovrastano i terreni perennemente ghiacciati della tundrana, riporta un comunicata stampa della Fondazione Edmund Mach. A scoprirlo è stata una ricerca condotta dalla Vrije Universiteit di Amsterdam, a cui ha partecipato anche la Fondazione Edmund Mach, approdata di recente sulla prestigiosa rivista Nature Communications. Dallo studio, in particolare, è emerso che ilantico, che deriva dallodel, ...

lautarvo : @devrijnho @CieloNore tanto morirebbe comunque per il riscaldamento globale - gianluventuri : @ClaudioPagliara Speriamo che la saggezza ora ci guidi nella ripresa e nella 'ricostruzione' tenendo a mente che la… - neuroperplesso3 : RT @Corvonero75: C'è il riscaldamento globale! la CO2! È antropico, è colpa dell'uomo! Quelli pacati rispondono che non c'è uno straccio di… - LudovicoYellow : @Voltolino1 Greta Thunberg, quella secondo cui il riscaldamento globale è colpa del patriarcato. - Tommy_JP_91 : RT @Corvonero75: C'è il riscaldamento globale! la CO2! È antropico, è colpa dell'uomo! Quelli pacati rispondono che non c'è uno straccio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riscaldamento globale Clima, WMO: il riscaldamento globale sta accelerando Valori.it Robotica e innovazione, quali prospettive nel lungo periodo

Le «innovazioni disruptive» sono un tema che possiamo considerare praticamente immortale per la civiltà umana e per l’economia. Per commentare le performance del settore è importante distinguere tra u ...

I cambiamenti climatici spaventano più del covid-19, la Fem: “Si scioglie il permafrost e l’effetto serra globale aumenta”

TRENTO. Ormai da molti anni le regioni artiche regioni artiche sono colpite dal riscaldamento climatico che sta provocando lo scioglimento del permafrost, cioè strati di suolo perennemente ghiacciati, ...

Le «innovazioni disruptive» sono un tema che possiamo considerare praticamente immortale per la civiltà umana e per l’economia. Per commentare le performance del settore è importante distinguere tra u ...TRENTO. Ormai da molti anni le regioni artiche regioni artiche sono colpite dal riscaldamento climatico che sta provocando lo scioglimento del permafrost, cioè strati di suolo perennemente ghiacciati, ...