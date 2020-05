Squadre internazionali (2000-2020): la Top 11 dell'Italia (Di domenica 3 maggio 2020) Il ventennio 2000-2020. Un ventennio ricco di sofferenze per noi tifosi degli Azzurri. Tante, infatti, troppe le delusioni cocenti in questi primi vent'anni del 2000. Eppure il nuovo millennio non era iniziato malissimo. Negli Europei del 2000, infatti, eravamo stati protagonisti assoluti, arrivando in finale e andando a un passo, forse meno, dalla vittoria del trofeo continentale che manca all'Italia dal 1968. A pochi secondi dal triplice fischio stavamo vincendo la finale, ma poi i nostri... Leggi su 90min Squadre internazionali (2000-2020) : la Top 11 del Messico

Squadre internazionali (2000-2020) : la Top 11 del Belgio

Squadre internazionali (2000-2020) : la Top 11 della Spagna

Ultime Notizie dalla rete : Squadre internazionali Squadre internazionali (2000-2020): la Top 11 del Belgio 90min Da Fellini ad Abatantuono: il Milan al cinema

Il Milan è una squadra storica. Vanta milioni di tifosi al mondo e un palmarès di vittorie davvero infinito. Non a caso la squadra rossonera ed i suoi maggiori simboli compaiono in diverse pellicole c ...

Oggi il Mantova sarebbe andato in C a 100 anni dal suo primo campionato

MANTOVA. A ciascuno il suo centenario. Quello ufficiale dell’Acm è stato celebrato il 24 marzo 2011, perché esattamente un secolo prima, come ogni tifoso biancorosso sa, nasceva l’Associazione Mantova ...

