Coronavirus | Fontana | ‘soddisfatti per esito su messe | decisione giusta’

(Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) – “Esprimo soddisfazione per quella che nona definire unagiusta e opportuna”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, commenta la notizia comunicata dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, in merito alla condivisione con il governo delle linee di un accordo che consentiranno nelle prossime settimane – sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione dellecon il popolo. “Nei giorni scorsi – aggiunge– collaborando attivamente con l’Arcidiocesi di Milano, Regione Lombardia si era particolarmente impegnata, anche con una lettera al premier Conte, per arrivare a questo risultato”. L'articolo, ‘soddisfatti persugiusta’ ...

La cura con il plasma funziona: l'esperienza all'ospedale San Matteo di Pavia. Ecco gli ultimi dati dei casi di coronavirus in Lombardia. Sono 11.394 i positivi a Covid-19 in provincia di Bergamo saba ...