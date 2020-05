Congiunti, spostamenti, passeggiate: i chiarimenti ufficiali del Governo sulla Fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Cosa si intende esattamente per “congiunto”? E cosa per “affetti stabili”? Sono compresi gli amici nella definizione? Saranno consentite le passeggiate? Sono tante le domande rimbalzate, sui social e non solo, dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2. Per molti, è risultato difficile capire che cosa, effettivamente, sarà consentito fare dal 4 maggio, e quali limitazioni nella vita personale verranno di fatto allentate. Sui “Congiunti”, poi, è scoppiato un vero e proprio caso, tanto da costringere Palazzo Chigi a specificare che, nella definizione, rientrano anche i fidanzati e gli “affetti stabili”. Ma che dire degli amici? Si potrà andare a trovare solo “gli amici veri”, ha spiegato poi il viceministro della Salute Sileri, indicazione che ha suscitato ... Leggi su quifinanza Fase 2 - ecco le FAQ : risposte su congiunti e spostamenti

Coronavirus - le domande frequenti sulla Fase 2 : spostamenti - visite ai congiunti e attività sportiva

