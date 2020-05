“Bella Ciao obbligatoria nelle scuole e canto ufficiale dello Stato” Le priorità dei

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag – Che cosa è la crisi economica in confronto all’importanza di cantare Bella? Patatine. Milioni di italiani condannati alla povertà, comparti economici falciati, per non parlare della percentuale di attività destinate a non riaprire il 1° giugno. Tutto spazzato via dall’importanza vitale di istituzionalizzare l’inno «partigiano» e insegnarlo, per legge, dentro gli istituti scolastici – che per ora rimangono chiusi. Da inculcare benegiovani e giovanissime menti, per avere un piccolo esercito di partigianini agli ordini del pensiero unico. Lo pensa il deputato Pd Gian Mario Fragomeli, che ha presentato una proposta di legge per affermare il «valore istituzionale» della canzoncina e per affiancare la sua esecuzione a quella dell’Inno di Mameli durante la cerimonia per ...