Coronavirus in Italia, le regole e gli indicatori chiave per la fase 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) La bozza della circolare del Ministero della Salute presentata alle Regioni. ROMA – La ‘fase 2’ dell’Italia è rappresentata nella bozza della circolare che il Ministero della Salute ha presentato alle Regioni. Nelle prossime ore il ministro Speranza dovrebbe definire questo provvedimento che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio. Uno schema di tre punti all’interno del quale sono presenti 20 indicatori. Il confronto sarà quotidiano con il Governo che si è riservato di instaurare la zona rossa in caso di aumento di contagi. Si cercherà di rintracciare subito i positivi per evitare un nuovo lockdown in tutto il Paese. L’attività di monitoraggio Dal 4 maggio inizierà l’attività di monitoraggio da parte del Ministro della Salute che comprenderà tre indicatori molto ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Italia sulla direzione giusta : si svuotano le terapie intensive - tasso di saturazione al 15%

Coronavirus Italia - bollettino : crollo dei malati (-3.106) e record di guariti (4.693). Casi totali 205.463 - altri 285 morti

