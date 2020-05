Apple, risultati sopra le attese. Amazon prevede un “costo” di 4 miliardi per il coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) Bezos: «Queste non sono circostanze normali : ci aspettiamo di spendere 4 miliardi o un po' di più per le spese legate al Covid» Leggi su ilsole24ore Apple - risultati sopra le attese. Amazon prevede un “costo” di 4 miliardi per il coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) Bezos: «Queste non sono circostanze normali : ci aspettiamo di spendere 4o un po' di più per le spese legate al Covid»

infoitscienza : Apple, risultati sopra le attese ma per Wall Street non è sufficiente - infoitscienza : Apple: Tim Cook comunica risultati da record per iMessage, FaceTime e Apple News - PjRisk : RT @PjRisk: Ciao, ho appena pubblicato il mio nuovo #video : - MrPigna91 : Apple, risultati sopra le attese. Amazon prevede un “costo” di 4 miliardi per il coronavirus - Il Sole 24 ORE… - lpacchin : NEWS #ticino Apple resiste al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Apple risultati Apple, risultati sopra le attese. Amazon prevede un “costo” di 4 miliardi per il coronavirus Il Sole 24 ORE L’iPhone diventerà obsoleto?

Intel ha annunciato le nuove CPU Core 10th Gen desktop, nome in codice Comet Lake. Il modello di punta si chiama Core i9-10900K e offre 10 core / 20 thread, a cui si aggiunge una frequenza massima di ...

App Immuni: con queste premesse, è totalmente inutile. Cambiare passo o lasciar perdere

Se avessimo una capacità diagnostica totale, ovverosia fossimo in grado di fare il tampone a tutta la popolazione nel giro di poco tempo, l'app Immuni, come anche qualsiasi altra app di contact tracin ...

Intel ha annunciato le nuove CPU Core 10th Gen desktop, nome in codice Comet Lake. Il modello di punta si chiama Core i9-10900K e offre 10 core / 20 thread, a cui si aggiunge una frequenza massima di ...Se avessimo una capacità diagnostica totale, ovverosia fossimo in grado di fare il tampone a tutta la popolazione nel giro di poco tempo, l'app Immuni, come anche qualsiasi altra app di contact tracin ...