Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 29 APRILEORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA PER LAVORI IN CORSO A CURA DEL COMUNE DI, CI SONO CODE TRA VIA BRACCIANESE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, CHIUSA AL TRAFFICO LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 11 AL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO TRA FONTENOVA E RIALTO PER LAVORI A CURA DI ASTRAL DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLE NEVICATE DEI GIORNI SCORSI PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI ...