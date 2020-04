Primo Maggio di Taranto, niente concerto ma docufilm e ospiti | Video (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Primo Maggio è da sempre una delle feste più sentite in Italia, anche se per questo 2020 l’emergenza coronavirus ha gioco forza ridimensionato. La manifestazione principale è storicamente quella di Piazza San Giovanni, ma nel corso degli ultimi anni ha preso sempre Maggior importanza “Uno Maggio Libero e Pensante ” di Taranto. Il Comitato dei Cittadini ha presentato l’edizione 2020 del Primo Maggio di Taranto in un’affollata conferenza stampa via Zoom con la presenza tra gli altri di Gino Strada , Diodato , Roy Paci e Michele Riondino. Quest’anno l’evento musicale non si svolgerà come da tradizione, ma sarà sostituito da una serie di interventi di politici e amici del mondo dello spettacolo che si susseguiranno durante il giorno sulla pagina Facebook. In serata ... Leggi su giornalettismo “Palma Vitae OnMusic” : il Primo Maggio cantanti e attori si esibiranno on line

Meteo per PONTE del Primo Maggio - tra SOLE ed ACQUAZZONI. Ecco i dettagli

Concerto del primo maggio 2020 : artisti - line-up - dove vederlo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilè da sempre una delle feste più sentite in Italia, anche se per questo 2020 l’emergenza coronavirus ha gioco forza ridimensionato. La manifestazione principale è storicamente quella di Piazza San Giovanni, ma nel corso degli ultimi anni ha preso semprer importanza “UnoLibero e Pensante ” di. Il Comitato dei Cittadini ha presentato l’edizione 2020 deldiin un’affollata conferenza stampa via Zoom con la presenza tra gli altri di Gino Strada , Diodato , Roy Paci e Michele Riondino. Quest’anno l’evento musicale non si svolgerà come da tradizione, ma sarà sostituito da una serie di interventi di politici e amici del mondo dello spettacolo che si susseguiranno durante il giorno sulla pagina Facebook. In serata ...

FicarraePicone : #Salvini: “Il primo maggio presenteremo le tappe per ripartire, ricostruire in sicurezza, ma rimanendo persone LIBE… - matteosalvinimi : #Salvini: Modello da seguire per la riapertura è 'Genova': abbiamo tutto pronto, presentiamo il nostro Piano entro… - mattiafeltri : I diritti e il Primo Maggio (per davvero) Liberiamo i nuovi schiavi (di Emma Bonino) - _KissMeYouFool : Gente che chiede ai prof di fare lezione anche il primo maggio perché sono molto interessati all'argomento Mortacci vostra - niallsmyle : RT @scrivodizain: dopo domani dopo domani è è primo primo maggio.… -