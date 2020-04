Messi, Donnarumma e non solo: i migliori svincolati nel 2021 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a giugno del prossimo anno, la lista degli svincolati potrebbe annoverare delle stelle di prima grandezza, calciatori tra i più forti del mondo. Come sottolinea il Sun i nomi sono così altisonanti che, in un ipotetico Dream Team, tanti grandi campioni rischierebbero di finire addirittura in panchina. Per il ruolo di portiere ci sono nomi del calibro di Manuel Neuer del Bayern Monaco e Gigi Donnarumma del Milan. Il club tedesco... Leggi su 90min Baiocchini : «I nomi più caldi per il mercato? Messi - Neymar e Donnarumma» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a giugno del prossimo anno, la lista deglipotrebbe annoverare delle stelle di prima grandezza, calciatori tra i più forti del mondo. Come sottolinea il Sun i nomi sono così altisonanti che, in un ipotetico Dream Team, tanti grandi campioni rischierebbero di finire addirittura in panchina. Per il ruolo di portiere ci sono nomi del calibro di Manuel Neuer del Bayern Monaco e Gigidel Milan. Il club tedesco...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Svincolati cercasi! Da #Donnarumma a #Ramos, da #Pogba a #Messi: ecco il dream team di chi va a scadenza nel 2021 https://… - Gazzetta_it : Svincolati cercasi! Da #Donnarumma a #Ramos, da #Pogba a #Messi: ecco il dream team di chi va a scadenza nel 2021… - nicholaskrit : RT @FifaCMTips: EVERY 94+ POTENTIAL PLAYER EVER IN FIFA CAREER MODE ?? • Lionel Messi • Robinho • Ronaldinho • Zlatan Ibrahimovic • Ronaldo… - Zeno45740934 : @TUTTOJUVE_COM l'Inter deve pensare a pagare le cambiali entro il 30 giugno...e per farlo deve solo vendere...?? Poi… - just_GOOP : RT @FifaCMTips: EVERY 94+ POTENTIAL PLAYER EVER IN FIFA CAREER MODE ?? • Lionel Messi • Robinho • Ronaldinho • Zlatan Ibrahimovic • Ronaldo… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Donnarumma Da Gigio a Ramos, da Pogba a Messi: ecco il dream team degli svincolati nel 2021 La Gazzetta dello Sport Da Gigio a Ramos, da Pogba a Messi: ecco il dream team degli svincolati nel 2021

Gli svincolati sono da sempre una risorsa importante per le squadre alla ricerca di affari a costo zero o quasi, ma a giugno del prossimo anno fra i giocatori che potrebbero ritrovarsi senza contratto ...

De Telegraaf – C’è anche il Milan su Onana

Anche il Milan ha messo gli occhi su Andre Onana, il portiere dell’Ajax. Ne parlano in Olanda. Potrebbe essere lui il sostituto di Donnarumma. Continuano senza sosta le voci sul possibile addio di Gia ...

Gli svincolati sono da sempre una risorsa importante per le squadre alla ricerca di affari a costo zero o quasi, ma a giugno del prossimo anno fra i giocatori che potrebbero ritrovarsi senza contratto ...Anche il Milan ha messo gli occhi su Andre Onana, il portiere dell’Ajax. Ne parlano in Olanda. Potrebbe essere lui il sostituto di Donnarumma. Continuano senza sosta le voci sul possibile addio di Gia ...