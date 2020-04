Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta? “Pessimi rapporti con Matano”, il gossip (Di mercoledì 29 aprile 2020) La vita in diretta, il rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano: il gossip che non ti aspetti L’indiscrezione va presa con le pinze ma sicuramente è destinata a far scalpore. Secondo quanto sussurra La Repubblica, Lorella Cuccarini sarebbe pronta a lasciare La vita in diretta. Stando all’ultimo articolo apparso sul sito del noto quotidiano … L'articolo Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta? “Pessimi rapporti con Matano”, il gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv Lorella Cuccarini - rivelazione a La vita in diretta : “Non amo citare…”

