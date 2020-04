Il Covid 19 uccide la Secu | l’Inps francese Ora si teme la “zombificazione” dell’economia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre si prepara, con molta moltissima prudenza il déconfinement dell’11 maggio (martedì 28 aprile il primo ministro Edouard Philippe ha fatto tutto un “discours sur la methode” all’Assemblea nazionale, non su Facebook, come a dire Cartesio in modalità politica), la Francia comincia a fare i conti con i danni economici diretti e indiretti di questi due mesi di pandemia e di congelamento di quasi tutte le attività, dalle fabbriche ai commerci.La conseguenza, ha scritto nel suo ultimo report congiunturale l’Insee, l’Istat, è il Paese è come “un organisme placé sous anesthésie” che mantiene le sue funzioni vitali solo grazie a un gigantesco esborso di denaro pubblico, i 110 miliardi di euro appostati nel secondo progetto di legge di bilancio 2020 appena presentato dal ministro ...