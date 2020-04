Coronavirus, Antitrust avvia procedimento nei confronti di ZC (FR) Limited (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio e un sub-procedimento cautelare nei confronti di ZC (FR) Limited, società responsabile della piattaforma http://www.vova.com nella quale sono forniti i servizi di market place ai consumatori residenti nel territorio europeo. Oggetto dell’indagine – fa sapere l’Antitrust – sono le attività di vendita di prodotti per la prevenzione e la diagnosi del contagio dal Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus, Covid-19), svolte sul sito. In particolare, – spiega la nota – si tratta dell’offerta di alcuni presunti test kit per la diagnosi domiciliare del Coronavirus in grado “di ingannare e di porre in pericolo la salute dei consumatori”. Le specifiche di tali prodotti fanno, infatti, “espresso riferimento ... Leggi su quifinanza L’Antitrust vuole i falsi farmaci anti-coronavirus fuori dal web

