Tridico (INPS): bonus di aprile automatico, Cig strumento macchinoso (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Ad aprile per il bonus gli autonomi non dovranno ripresentare la domanda all’INPS. Lo ha confermato il Presidente dell’Istituto previdenziale, Pasquale Tridico, intervenuto questa mattina a Mi Manda Rai 3: “non faremo ripresentare la domanda, salvo sbagli, accrediteremo di nuovo”. Tridico ha poi spiegato che le difficoltà incontrate dall’INPS nella fase di raccolta delle domande per il bonus ad autonomi e professionisti sono state dovute al poco tempo avuto per lanciare la procedura: “solitamente le procedure nuove vengono testate in due mesi prima di avviarle, noi il bonus l’abbiamo fatto in 2 settimane”. E sull’aumento del bonus da 600 a 800, invece, il Presidente INPS si defila: la decisione “è una delle ipotesi, so che se ne sta parlando”, la decisione – ha dichiarato Tridico ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Tridico (Inps) : “Ora reddito emergenza a 1 mln famiglie”

Coronavirus - Tridico “Inps sapra' gestire anche reddito di emergenza”

Pensioni e Inps - ultime : Faraone chiede dimissioni di Tridico - mera propaganda? (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Adper ilgli autonomi non dovranno ripresentare la domanda all’. Lo ha confermato il Presidente dell’Istituto previdenziale, Pasquale, intervenuto questa mattina a Mi Manda Rai 3: “non faremo ripresentare la domanda, salvo sbagli, accrediteremo di nuovo”.ha poi spiegato che le difficoltà incontrate dall’nella fase di raccolta delle domande per ilad autonomi e professionisti sono state dovute al poco tempo avuto per lanciare la procedura: “solitamente le procedure nuove vengono testate in due mesi prima di avviarle, noi ill’abbiamo fatto in 2 settimane”. E sull’aumento delda 600 a 800, invece, il Presidentesi defila: la decisione “è una delle ipotesi, so che se ne sta parlando”, la decisione – ha dichiarato...

AnnalisaChirico : Il presidente INPS Tridico farebbe bene a spiegare perché il sito va in tilt e le procedure a rilento anziché rilas… - lucianonobili : “Non sono stati attacchi hacker ad aver causato il data breach e la violazione della privacy, abbiamo agito senza f… - davidefaraone : Lui è Pasquale #Tridico, presidente dell’INPS. Ha gestito con i piedi le domande per i 600€ inventandosi un attacco… - Salvo61707331 : @INPS_it come mai sapete che esistono 400000 domande rifiutate e non date esito? Si può avere una risposta concret… - federic75005963 : #INPS #InpsInAscolto #inps_it #bancaditalia #tridico #bonus600euro si potrebbero avere notizie??? -