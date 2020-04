Raggi: Piano Sampietrini, rimossi da Via Nazionale e Via IV Novembre (Di martedì 28 aprile 2020) “Selciato rimarrà a Piazza Venezia, Ara Coeli e vie limitrofe Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha parlato degli sviluppi del ‘Piano Sampietrini’ nella Capitale. “In queste settimane non si sono fermati i lavori a piazza Venezia. Prosegue, quindi, il nostro Piano Sampietrini, il primo progetto condiviso di restyling della pietra simbolo della nostra città. In questa prima fase del cantiere e’ iniziata la rimozione di parte della pavimentazione in Piazza di San Marco e in via d’Aracoeli”. “Dopo un’accurata manutenzione, i Sampietrini saranno conservati su piazza Venezia, piazza d’Aracoeli e nelle vie limitrofe. Il dipartimento Lavori pubblici- spiaga la sindaca- effettuerà anche una riqualificazione della sede stradale per garantire una maggiore resistenza nel tempo al passaggio dei mezzi ... Leggi su romadailynews Raggi : piano sanpietrini prosegue

Bordoni : Raggi confondi piano ripartenza con mobilità green

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Piano Raggi: “Prosegue Piano Sanpietrini in Piazza Venezia e Piazza d’Aracoeli” (VIDEO) LavoroLazio.com Coronavirus Roma, scuole aperte da luglio ma come centri estivi

In Campidoglio c'è un piano per riaprire le scuole a luglio. Materne ed asili nido, con la formula dei centri estivi, quindi con una nuova iscrizione ad hoc. Obiettivo: offrire un aiuto ai genitori ch ...

Raggi: a Roma rimossi sanpietrini da p.za San Marco e Aracoeli

