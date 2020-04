“Mi vergogno…”. Non è l’Arena: Massimo Giletti, caos in diretta. Mai visto nulla del genere (Di lunedì 27 aprile 2020) Massimo Giletti esplode in diretta. È successo durante l’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’, in onda ieri sera su la 7. A far perdere la pazienza a Massimo Giletti, furioso come rare volte si era visto in tv, la scarcerazione del boss mafioso Pasquale Zagaria. Una rabbia talmente profonda da fargli urlare: “Mi vergogno di essere un cittadino italiano”. Massimo Giletti, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, ricorda l’intera vicenda nella puntata andata in onda su La 7 ieri sera e chiede spiegazioni al Dipartimento di amministrazione penitenziaria e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Del Dap, tuttavia, sottolinea che l’impegno di prendere parte alla trasmissione per fornire chiarimenti non è stato rispettato: “Non mi si dice prima vengo, poi non vengo, non riesco a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020)esplode in. È successo durante l’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’, in onda ieri sera su la 7. A far perdere la pazienza a, furioso come rare volte si erain tv, la scarcerazione del boss mafioso Pasquale Zagaria. Una rabbia talmente profonda da fargli urlare: “Mi vergogno di essere un cittadino italiano”., da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, ricorda l’intera vicenda nella puntata andata in onda su La 7 ieri sera e chiede spiegazioni al Dipartimento di amministrazione penitenziaria e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Del Dap, tuttavia, sottolinea che l’impegno di prendere parte alla trasmissione per fornire chiarimenti non è stato rispettato: “Non mi si dice prima vengo, poi non vengo, non riesco a ...

