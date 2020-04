Lorenzo Riccardi sul suo rapporto con Claudia Dionigi | “Sono migliorato”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 27 aprile 2020)dopo Uomini e Donne. Lui: “Sono migliorato” In queste ultime ore, per ammazzare il tempo, ha voluto giocare con i suoi numerosi follower su instagram al gioco delle domande/risposte. E in questa occasione una sua grande fan ha voluto chiedere all’ex tronista di Maria De Filippi se sia cambiato o meno dal momento in cui ha deciso di fidanzarsi con la bella. E a questo punto, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha confessato: “Sono sempre lo stesso…Magari sono migliorato ecco…eheheheha tanta pazienza con me ed è riuscita a farmi crescere su tantissime cose…” Insomma la sua vicinanza al’ha reso un uomo migliore.ha sofferto per amore: la sua ultima confessione Successivamente ...