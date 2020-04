In un mese 4 milioni di test con marchio Ce (Di lunedì 27 aprile 2020) Enza Cusmai L'esame è affidabile, ma restano i dubbi sull'acquisizione dell'immunità La multinazionale americana Abbott ringrazia il giorno dopo l'aggiudicazione della gara nazionale per i 150mila test sierologici che partiranno il 4 maggio in tutto il territorio nazionale. E lascia capire che il cadeau fatto all'Italia senza chiedere nulla in cambio, era solo un assaggio. Il vero business arriva a fine maggio, quando saranno disponibili sul mercato italiano ben quattro milioni di test sierologici. E fin da ora, spiegano dall'azienda, laboratori privati o ospedali dotati di strumenti Architect i1000SR e i2000S che sono interessati, possono prenotare i kit. E ad oggi, in tutta Italia vengono utilizzati approssimativamente 1.000 analizzatori di questo tipo, con una produttività per analizzatore fino a 200 test per ora. Dunque la rete di diffusione ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in Spagna 367 morti in 24 ore : il dato più basso da un mese. Colombia - focolaio in un carcere. Dalla Fifa 150 milioni alle federazioni

Coronavirus - quasi 4 milioni di famiglie in difficoltà dopo un mese di lockdown

Ultime Notizie dalla rete : mese milioni In un mese 4 milioni di test con marchio Ce ilGiornale.it Partita Iva: Inps, bonus 800 € con un click. Novità beneficiari

Le partite Iva vedranno lievitare il bonus Inps da 600 a 800 euro. La domanda sarà semplificata, ma più di qualcuno sarà tagliato fuori. Ecco chi.

Borsa Usa: ultima seduta dell’ottava positiva trainata da Apple e Microsoft

La Borsa di New York ha chiuso l’ultima seduta della settimana in rialzo sostenuta dai giganti tecnologici Apple (+2,89%) e Microsoft (+1,83%). Il Dow Jones ha guadagnato l’1,11%, l’S&P 500 l’1,39% e ...

