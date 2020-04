Aida Nizar disperata in tv da Barbara D’Urso: “è una bufala” (Di lunedì 27 aprile 2020) Aida Nizar, dopo la diffusione del suo arresto in Spagna, ha dato la sua versione dei fatti da Barbara D’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello si dispera e spiega che non avrebbe mai fatto del male a nessuno “Io sono una donna che adora la sua vita, sono provocatrice, ma di emozioni vere. Non c’è stato nessun arresto, è tutto inventato per ferire la donna che adora la sua vita. fake news, bufala, te lo posso dire anche in arabo. Aida arrabbia le persone che non sono felici.” spiega disperata View this post on Instagram . : GRAZIE Barbara PERCHÉ NEL MOMENTO PIÙ DURO E DIFFICILE DELLA MIA VITA MI HAI DATO L’OPPORTUNITÀ DI SMENTIRE QUESTA BUFALA CHE SI È CREATA SU DI ME MA SOPRATTUTTO GRAZIE PER ... Leggi su bigodino Live Non è la D’Urso - Aida Nizar in lacrime dopo l’arresto per aver minacciato con il coltello il fidanzato : “Ecco come sono andate le cose”

Aida Nizar in lacrime si difende dall’accusa di aver minacciato il fidanzato con un coltello ma scatta la lite trash con Simona Izzo che chiosa : “È pazza - diabolica!”

