Mancini | «Scudetto? Pensiamo alla Roma e ai nostri obiettivi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Gianluca, difensore della, parla deglidellae del periodo che stanno vivendo. Le sue parole Nel corso dell’evento “TutticontroCovid”, Gianluca, difensore della, ha parlato degligiallorossi ma non solo. Le sue parole.– «Noisolo a noi e ai nostro. Dobbiamo raggiungere la Champions e ci stavamo riprendendo dopo un gennaio non positivo. La città diè la, itifosi sono fantastici». GIOCARE SENZA PUBBLICO – «Toglie tante emozioni, il calcio è uno spettacolo. Avere i tifosi al seguito è un grande supporto, mancheranno ma la cosa fondamentale è partire in sicurezza e sperare che tutto questo sia solo un brutto ricordo». RUOLO – «Ho fatto sempre il centrocampista a livello giovanile, poi d...