Irene Pivetti importa migliaia di mascherine Ffp2 dalla Cina. Sequestro milionario (Di domenica 26 aprile 2020) E’ la violazione dell’articolo 515 del codice penale per frode nell’esercizio del commercio l’ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Savona nell’ambito delle migliaia e migliaia di mascherine Ffp2 in arrivo dalla Cina e sequestrate dalla guardia di finanza al terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, dove sono ora custodite.L’indagine, anticipata da Repubblica, era partita dal Sequestro dei dispositivi in una farmacia a Savona con il marchio CE contraffatto. Andando a ritroso nella catena della distribuzione si è risaliti alla società che li distribuisce in Italia, che da quanto emerso nelle ultime ore è la Only logistics Italia srl, di cui è amministratrice unica l’ex presidente della Camera, nel 1994, Irene Pivetti. La Procura di Savona guidata dal procuratore Ubaldo Pelosi sta continuando ad indagare e ad ... Leggi su huffingtonpost Irene Pivetti/ Sequestrate mascherine per 30 milioni di euro : "Pago il mio cognome"

E' la violazione dell'articolo 515 del codice penale per frode nell'esercizio del commercio l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Savona nell'ambito delle migliaia e migliaia di mascherine Ffp2 in arrivo dalla Cina e sequestrate dalla guardia di finanza al terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa, dove sono ora custodite.L'indagine, anticipata da Repubblica, era partita dal Sequestro dei dispositivi in una farmacia a Savona con il marchio CE contraffatto. Andando a ritroso nella catena della distribuzione si è risaliti alla società che li distribuisce in Italia, che da quanto emerso nelle ultime ore è la Only logistics Italia srl, di cui è amministratrice unica l'ex presidente della Camera, nel 1994, Irene Pivetti. La Procura di Savona guidata dal procuratore Ubaldo Pelosi sta continuando ad indagare e ad ...

