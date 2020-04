Sindrome di Rebecca | perché non dovresti mai essere gelosa del passato

Leggi su dilei

(Di sabato 25 aprile 2020) Possessività e insicurezza alimentano l’astio nei confronti deldel nostro partner. A volte, questo sentimento diventa così grande al punto tale da minare l’equilibrio di coppia perché piuttosto che vivere il presente, e gettare le basi del futuro, si rimane intrappolati in unche neanche ci appartiene. Questa è ladi, la gelosia retroattiva che scateniamo nei confronti delle ex e deldel nostro partner. Sappiamo bene che la gelosia si manifesta in tanti modi, ma siamo consapevoli anche del fatto che, per il bendella coppia, questa dovrebbesempre sana, e sicuramente quella che riguarda ilnon lo è. Perché ci si ritrova a fare una guerra con dei fantasmi del, ectoplasmi che aleggiano all’interno della nuova relazione, che in realtà neanche ci ...