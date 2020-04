H&M chiude negozi | previsto il taglio di 7 punti in Italia con 145 esuberi (Di sabato 25 aprile 2020) A causa della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso, H&M chiude negozi in tutto il mondo ed anche in Italia. I licenziamenti. L’emergenza sanitaria in corso in Italia e nel mondo ha messo in difficoltà diverse famiglie ed aziende. Si prospettano mesi difficili di recessione ai quali alcuni soggetti già si stanno preparando. È … L'articolo H&M chiude negozi previsto il taglio di 7 punti in Italia con 145 esuberi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 25 aprile 2020) A causa della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso, H&Min tutto il mondo ed anche in. I licenziamenti. L’emergenza sanitaria in corso ine nel mondo ha messo in difficoltà diverse famiglie ed aziende. Si prospettano mesi difficili di recessione ai quali alcuni soggetti già si stanno preparando. È … L'articolo H&Mildi 7incon 145è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : H&M chiude Triton Model H: troppo bella per essere vera? AlVolante Coronavirus, H&M chiude 7 negozi in tutta Italia, due a Milano: ecco i punti vendita che non riapriranno. A rischio 145 lavoratori

Già un mese fa la catena di abbigliamento low cost svedese H&M aveva annunciato di poter essere costretta a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro dopo la chiusura di migliaia di punti vendita ...

Bari, H&m di via Sparano annuncia la chiusura. I sindacati: "Effetto lockdown, 50 lavoratori a rischio"

Un annuncio arrivato come doccia fredda, alla vigilia della Liberazione. Il mega store "H&m" di via Sparano a Bari potrebbe presto chiudere, o almeno questa è la prospettiva comunicata dalla direzione ...

