Bestie di Satana | Andrea Volpe torna in libertà dopo 16 anni

Andrea Volpe, condannato per omicidio in quanto leader delle Bestie di Satana, è tornato in libertà dopo aver scontato 16 anni di carcere. Il caso degli omicidi rituali avvenuti tra la fine degli anni ...Andrea Volpe è uno dei membri delle Bestie di Satana, considerato il leader del gruppo satanista processato nell’anno 2005 con rito abbrevviato. L’uomo è stato condannato per i delitti di Fabio Tollis ...