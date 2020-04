Tecnologie digitali per startup e Pmi: voucher fino a 10mila euro ai progetti pilota (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Eosc (european Open Science Cloud) DIH, che offre alle imprese servizi per accedere con facilità alle Tecnologie digitali, ha lanciato una nuova Open Call per progetti pilota di qualsiasi settore. Il bando si rivolge a startup/spin-off, Pmi, grandi imprese, hub di innovazione digitale, competence centre e altri spazi di innovazione. I candidati selezionati otterrano l’accesso ai servizi EOSC DIH e un supporto tecnico e commerciale sotto forma di un sistema di voucher del valore massimo di 10.000 euro a progetto. Ai progetti selezionati saranno forniti dei servizi per:migliorare l’accesso alle risorse dell’infrastruttura elettronica, accrescere le competenze in materia di prototipazione, scaling-up, progettazione, verifica della performance, test e dimostrazione, facilitare le partnership con altre PMI e imprese, i cluster di innovazione e gli ... Leggi su ildenaro Cambiamenti climatici - ecco come le tecnologie digitali possono aiutare gli agricoltori a contrastarne le minacce

