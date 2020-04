La regina Elisabetta rivede Archie - (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sandra Rondini Non vedeva il nipotino dallo scorso novembre e dopo la Megxit e lo scoppio della pandemia i Sussex e i Windsor, tutti in quarantena, sembravano più distanti che mai, ma è bastata una videochiamata per sciogliere il cuore di Elisabetta II Ieri la regina Elisabetta II ha compiuto 94 anni e tra gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo non sono mancati quelli del nipote Harry che ha sempre avuto con sua nonna un rapporto molto stretto che nemmeno la Megxit è riuscito a scalfire. In videochiamata da Los Angeles, dove adesso vive con la moglie Meghan Markle e suo figlio Archie Harrison, che compierà 1 anno tra due settimane, il Duca del Sussex ha voluto fare gli auguri di buon compleanno alla Sovrana riservandole una sorpresa molto gradita. Il Principe, infatti, come riporta Metro UK, non era solo al telefono. Con lui c’era, ... Leggi su ilgiornale La ricetta dei cupcake al cioccolato della Regina Elisabetta

La regina Elisabetta compie 94 anni - per i tabloid party su Zoom

