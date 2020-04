Funerali del dottore Sommese, sanzioni per i cinque sindaci presenti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ecco le prime multe per i sindaci che hanno preso parte al funerale del dottore Carmine Sommese. Il primo cittadino di Saviano è deceduto al “Moscati” di Avellino dopo aver contratto il Covid-19. Le sanzioni pecuniarie (280 euro) sono state inflitte al sindaco di Baiano (Montanaro), Avella (Biancardi nonché presidente della Provincia), Sirignano (Colucci), Sperone (Alaia) e Mugnano del Cardinale (Napolitano). Se entro i prossimi 30 giorni non sarà pagata la sanzione ci sarà l’aumento fino a 400 euro. La Procura di Avellino continua il lavoro avviato nei giorni scorsi con l’inchiesta aperta per epidemia colposa. L'articolo Funerali del dottore Sommese, sanzioni per i cinque sindaci presenti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Folla ai funerali del sindaco di Saviano : multati vice sindaco e sindaci di Nola e Ottaviano

Quando ricominciano Messe e funerali? Le proposte della Chiesa - il Papa spinge per la Fase 2

Gente in strada per i funerali del sindaco di Saviano - De Luca - ‘Comune in quarantena’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ecco le prime multe per iche hanno preso parte al funerale delCarmine. Il primo cittadino di Saviano è deceduto al “Moscati” di Avellino dopo aver contratto il Covid-19. Lepecuniarie (280 euro) sono state inflitte al sindaco di Baiano (Montanaro), Avella (Biancardi nonché presidente della Provincia), Sirignano (Colucci), Sperone (Alaia) e Mugnano del Cardinale (Napolitano). Se entro i prossimi 30 giorni non sarà pagata la sanzione ci sarà l’aumento fino a 400 euro. La Procura di Avellino continua il lavoro avviato nei giorni scorsi con l’inchiesta aperta per epidemia colposa. L'articolodelper iproviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - MediasetTgcom24 : Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti… - RaiNews : #coronarvirusitalia E' scattata la quarantena per il comune di #Saviano (Napoli), dove ieri centinaia di persone si… - Adm_Ackbar_1983 : @AndreaOrlandosp Ma si rende conto di quello che dice? Abbiamo bloccato il Papa, le messe, i funerali, la scuola, l… - Johnnyyxx : @Acidelius @LucaSucci è un insulto che cammina persino pagato profumatamente si fossero presentati con lui Conte e… -