Amazzonia al collasso per il coronavirus, si scavano fosse comuni (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Amazzonia brasiliana è sull'orlo di una catastrofe umanitaria. Il grido d’allarme è stato lanciato dal sindaco di Manaus, Arthur Virgilio Neto, che, in lacrime, ha invocato l’aiuto del governo... Leggi su feedpress.me Coronavirus - in Amazzonia si scavano fosse comuni. Il sindaco di Manaus : “Siamo al collasso” (FOTO)

Brasile al collasso per il coronavirus : in Amazzonia si scavano fosse comuni (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’brasiliana è sull'orlo di una catastrofe umanitaria. Il grido d’allarme è stato lanciato dal sindaco di Manaus, Arthur Virgilio Neto, che, in lacrime, ha invocato l’aiuto del governo...

HuffPostItalia : Brasile al collasso per il coronavirus: in Amazzonia si scavano fosse comuni - GazzettaDelSud : Amazzonia al collasso per il coronavirus, si scavano fosse comuni - princessissina : RT @CompagniaTDF: ... L’Amazzonia ha bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di volontari, medici, infermieri e apparecchiature mediche... https… - gladiusG : 'Perugia: Social City' #PerugiaSocialCity Una situazione veramente da 'fine del mondo'. Cittadini di Paesi dove no… - paologdmara : Brasile al collasso per il coronavirus: in Amazzonia si scavano fosse comuni -