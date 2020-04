The Flash 6 in onda dopo la pausa con il sacrificio del team e di Joe: Grant Gustin conferma il taglio degli episodi e del finale (Di martedì 21 aprile 2020) The Flash 6 si prepara a tornare in onda dopo questo lungo mese di pausa dovuta all'emergenza Coronavirus che ha costretto i set a chiudere i battenti proprio nel bel mezzo delle riprese degli ultimi episodi. Proprio in questo periodo, come ogni anno, le serie DC /The CW si preparano per chiudere il cerchio intorno all'ultimo episodio ma questa volta le cose andranno diversamente. Secondo le ultime rivelazioni, cast e crew non torneranno sul set per concludere la stagione che secondo Grant Gustin potrebbe e dovrebbe chiudersi con l'episodio numero 19. In un'intervista a TV Line, l'attore protagonista di The Flash 6 ha rivelato che nel finale di questa stagione era previsto un "grande cliffhanger su Thawne" ma purtroppo tutto sarà rimandato visto che la cavalcata si concluderà con l'episodio 6x19 dal titolo "Success is Assured" e che avrà un colpo di scena tutto ... Leggi su optimagazine Another World e Flashback in una compilation di classici intramontabili finalmente disponibile

