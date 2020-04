Giuseppe Conte in Senato: “I 5 punti del governo per la Fase due” (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato in Senato il piano del governo per la Fase 2 che dovrebbe essere messo a punto in settimana. In mattinata Conte aveva già fatto riferimento alle ultime considerazioni dell'esecutivo, sottolineando la necessità di presentare un programma di riapertura scientifico e che tenesse conto del rischio di una nuova impennata dei contagi. Ma vediamo che cosa ha detto Conte nell'informativa a Palazzo Madama. Leggi su fanpage Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi : a che ora e dove vedere l’intervento alla Camera e al Senato

Giuseppe Conte in diretta oggi su Rai1 e Rai2 : a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte pronto ad illustrare il piano per la fase 2 (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio,, ha presentato inil piano delper la2 che dovrebbe essere messo a punto in settimana. In mattinataaveva già fatto riferimento alle ultime considerazioni dell'esecutivo, sottolineando la necessità di presentare un programma di riapertura scientifico e che tenesse conto del rischio di una nuova impennata dei contagi. Ma vediamo che cosa ha dettonell'informativa a Palazzo Madama.

Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - Linkiesta : La consulente di Giuseppe Conte, e membro della task force per la fase due, ha una visione para-marxista: bisogna r… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA GIÀ DETTO SÌ AL MES MA NON SA COME DIRLO AL M5S'. EURO-BOMBA DI SANDRO GOZI - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Giuseppe Conte farfuglia, ma giovedì il Mes arriva sul tavolo. Spunta la ripartizione dei fondi anti Covid. Il capo del bu… - SalvatoreMirag7 : Giuseppe Conte: LETTERA AL PRESIDENTE CONTE: RIPARTENZA DA SUD, PER NON PERDERE TEMPO E UNIRE IL PAESE - Firma la p… -