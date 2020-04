Emre Can «Da Sarri zero chance ma alla Juve sono grato» (Di domenica 19 aprile 2020) Emre Can ha parlato alla Bild della sua esperienza alla Juve non lesinando una frecciatina a Maurizio Sarri Emre Can ha parlato alla Bild della sua esperienza alla Juve, non usando parole dolci nel descrivere il suo rapporto con Maurizio Sarri. Sarri – «Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, negli ultimi mesi ho vissuto molti momenti difficili». Juve – «La scorsa stagione sono stato una parte importante della squadra. Abbiamo vinto il campionato con merito e ho anche giocato molto bene in Champions League. Per me a Torino è stato comunque un bel capitolo della mai carriera, per il quale sono grato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emre Can racconta il rapporto con Sarri alla Juve : “Non mi hai mai dato una possibilità”

