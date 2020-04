Filippo Facci viola la quarantena/ “Governo cialtrone” e si fa un giro in montagna

andri74 : Filippo Facci sfida Giuseppe Conte e rompe il lockdown: 'Sono evaso dai domiciliari e sono arrivato fino a Lecco' - Italia_Notizie : Filippo Facci: “Uscirò liberamente in spregio a un governo cialtrone”. Ed ecco cosa ha fatto il giornalista - FQMagazineit : Filippo Facci: “Uscirò liberamente in spregio a un governo cialtrone”. Ed ecco cosa ha fatto il giornalista - GiulianaDaniel2 : RT @gayburg: Filippo Facci si vanta che lui esce di casa in quanto prepotente populista a cui non frega nulla degli altri - maninblack53 : RT @Libero_official: 'Da settimane i nostri diritti sono compressi: non voglio essere controllato come un delinquente agli arresti domicili… -

Filippo Facci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Filippo Facci