È morto Brian Dennehy

(Di giovedì 16 aprile 2020) Grande attore di parti non protagoniste, aveva 81 anni ed era conosciuto soprattutto come lo sceriffo di Rambo

È morto mercoledì Brian Dennehy, attore statunitense di grande notorietà soprattutto negli anni Ottanta grazie a un gran numero di ruoli da coprotagonista in film di successo, spesso come "cattivo", ...