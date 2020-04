COVID-19 | Sileri | Il vaccino dovrà essere obbligatorio

Leggi su blogo

(Di giovedì 16 aprile 2020) La lunga convivenza col coronavirus-19 che ci aspetta potràinterrotta solo quando verrà messa a punto unefficace, ma i tempi sono ancora molto lunghi. È impossibile fare previsioni, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza buone notizie su quel fronte già per i primi mesi del 2021 e c'è già chi inizia a parlare delle decisioni che dovrannoprese quando unsarà disponibile.Il viceministro della Salute Pierpaolo, intervenuto a Radio Cusano Tv Italia, non ha dubbi: il.Sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che undel genere debba. Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del, dovremmo avere una copertura tale per non far più ...