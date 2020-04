Coronavirus, la app per tracciare i malati si chiamerà Immuni. Sarà su base volontaria: come funziona e a cosa serve (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo quanto scritto da “Repubblica“, è “Immuni” l’app prescelta per monitorare l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia nella cosiddetta Fase 2. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza, già inserita in Gazzetta Ufficiale, per stipula del contratto con la società Bending Spoons. L’app non sarà obbligatoria, ma potrà essere scaricata da chi lo vorrà, per tracciare i contatti attraverso il bluetooth, consentendo di rintracciare i potenziali contagiati, e per tenere una sorta di diario clinico dell’utente stesso, che andrebbe aggiornato quotidianamente per tenere sotto controllo la propria salute. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi su oasport Coronavirus - via libera all’app di Bending Spoons per fare contact tracing

Coronavirus - Governo ha scelto l'app di tracciamento : si chiamerà "Immuni"

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo quanto scritto da “Repubblica“, è “” l’app prescelta per monitorare l’andamento dei contagi diin Italia nella cosiddetta Fase 2. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza, già inserita in Gazzetta Ufficiale, per stipula del contratto con la società Bending Spoons. L’app non sarà obbligatoria, ma potrà essere scaricata da chi lo vorrà, peri contatti attraverso il bluetooth, consentendo di rini potenziali contagiati, e per tenere una sorta di diario clinico dell’utente stesso, che andrebbe aggiornato quotidianamente per tenere sotto controllo la propria salute. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - DantiNicola : In #Europa lavoriamo a un app per il tracciamento per far fronte al contagio da #Coronavirus. Non solo, come… - lapatty_dan : RT @ilfoglio_it: ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La app si ch… - ale_iorfida : Il governo ha scelto l’app per tracciare i contagi -