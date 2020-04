TERREMOTO OGGI PIACENZA M 3 5 E AVELLINO 3 1 Ingv | in serata scossa m 3 5 a Casella

luca79ind : RT @tweetnewsit: #Terremoto in #EmiliaRomagna oggi, #15aprile 2020: scossa M 3.5 in provincia di Piacenza - Mariovoce : RT @Tess_1966: Oggi una scossa di #Terremoto dietro l'altra: Nusco, Tirreno, Arquata del Tronto, ancora Nusco e ora Piacenza. Ma non abbiam… - kiaracarta : Ieri la tromba d'aria, oggi una scossa qui vicino. Altro? Sappiate che ho il terrore del terremoto da quando l'ho v… - Bob6Rock : RT @Tess_1966: Oggi una scossa di #Terremoto dietro l'altra: Nusco, Tirreno, Arquata del Tronto, ancora Nusco e ora Piacenza. Ma non abbiam… - tweetnewsit : #Terremoto in #EmiliaRomagna oggi, #15aprile 2020: scossa M 3.5 in provincia di Piacenza -

