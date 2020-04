Pamela Prati è tornata con un annuncio ad un anno dallo scandalo di Mark Caltagirone (Di giovedì 16 aprile 2020) Un anno fa eravamo nel pieno della meravigliosa soap opera Pratiful, 12 mesi fa su Bitchy F vi ho rivelato con un’esclusiva CHOC che il matrimonio di Pamela Prati era stato posticipato. La protagonista della soap però non si è fermata e dopo lo scandalo di Mark Caltagirone ha scritto un libro. Pamelona in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha annunciato che il prossimo 7 maggio uscirà la sua fatica letteraria ‘Come Una Carezza’. La showgirl ha anche parlato di come sta vivendo questo periodo di quarantena. “Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma… Ma non ... Leggi su bitchyf Pamela Prati è tornata : il suo libro esce a maggio - le confidenze della soubrette

Pamela Prati Instagram video hot - vestito si solleva spacco vertiginoso : «Gambe favolose»

“61 anni? Impossibile”. E già : Pamela Prati lascia muti mostrando quella parte di sé (Di giovedì 16 aprile 2020) Unfa eravamo nel pieno della meravigliosa soap operaful, 12 mesi fa su Bitchy F vi ho rivelato con un’esclusiva CHOC che il matrimonio diera stato posticipato. La protagonista della soap però non si è fermata e dopo lodiha scritto un libro. Pamelona in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha annunciato che il prossimo 7 maggio uscirà la sua fatica letteraria ‘Come Una Carezza’. La showgirl ha anche parlato di come sta vivendo questo periodo di quarantena. “Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma… Ma non ...

distrettododici : RT @mediohermana: Aron che usa il metodo di Pamela Prati per rimorchiare. Buona primavera a tutti. - angelofavignana : RT @KingBjorn_it: #LaPresidente Pamela Prati e la faccia di chi sta premeditando un omicidio - borraccino_ : RT @AndreaGalastro: Pamela Prati non ha strappato mezzo sorriso dall’inizio dello spettacolo ?? #lapresidente - KingBjorn_it : #LaPresidente Pamela Prati e la faccia di chi sta premeditando un omicidio - AndreaGalastro : Pamela Prati non ha strappato mezzo sorriso dall’inizio dello spettacolo ?? #lapresidente -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati Pamela Prati: 'Tutto sul mio libro e come passo la quarantena' Novella 2000 Pamela Prati è tornata: il suo libro esce a maggio, le confidenze della soubrette

Dopo qualche mese lontano dai riflettori per smaltire il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata. La soubrette ha annunciato a Novella 2000 l’uscita della sua autobiografia dal titolo Come una ...

Pamela Prati: ‘Tutto sul mio libro e come passo la quarantena’

Pamela Prati protagonista dell’ultimo numero di Novella 2000 tra la pubblicazione del libro Come una carezza e come passa la quarantena. Sembra che Pamela Prati abbia definitivamente archiviato la ...

Dopo qualche mese lontano dai riflettori per smaltire il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata. La soubrette ha annunciato a Novella 2000 l’uscita della sua autobiografia dal titolo Come una ...Pamela Prati protagonista dell’ultimo numero di Novella 2000 tra la pubblicazione del libro Come una carezza e come passa la quarantena. Sembra che Pamela Prati abbia definitivamente archiviato la ...