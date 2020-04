Brasile: calciatore 22enne muore dopo sessione di fisioterapia (Di martedì 14 aprile 2020) Brasile in lutto: è morto il difensore 22enne Thiago Cortes al termine di una sessione di fisioterapia Mondo del calcio in lutto in Brasile. È deceduto per cause ancora da accertare il difensore Thiago Cortes del Guarany de Bagé. Il 22enne era guarito da un infortunio al ginocchio e si era recato in ospedale per svolgere una sessione di fisioterapia. View this post on Instagram O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva. Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 aprile 2020)in lutto: è morto il difensoreThiago Cortes al termine di unadiMondo del calcio in lutto in. È deceduto per cause ancora da accertare il difensore Thiago Cortes del Guarany de Bagé. Ilera guarito da un infortunio al ginocchio e si era recato in ospedale per svolgere unadi. View this post on Instagram O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva. Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes. A ...

clexavhale : RT @shawnewt_: tweet di apprezzamento per Calum Hood che ha abbandonato una promettente carriera da calciatore in Brasile per far parte di… - alexcobra11 : L'ultimo calciatore a segnare un gol in un mondiale con la maglia dell'Italia è stato Balotelli autore del 2-1 nell… - zannedizaffiri : RT @shawnewt_: tweet di apprezzamento per Calum Hood che ha abbandonato una promettente carriera da calciatore in Brasile per far parte di… - calumsamnesiaa : RT @shawnewt_: tweet di apprezzamento per Calum Hood che ha abbandonato una promettente carriera da calciatore in Brasile per far parte di… - simo5sos : RT @shawnewt_: tweet di apprezzamento per Calum Hood che ha abbandonato una promettente carriera da calciatore in Brasile per far parte di… -