Coronavirus I video e le foto delle auto in coda per la Pasqua tra bufale

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpeciale: come difenderti dallee i falsi miti sul Covid-19Nei giorni che accompagnavano l’arrivo del fine settimanale 2020 sono circolate diverse immagini e articoli in merito allein, in particolare a Roma, per parlare della «fila vacanziera» ai tempi del. In merito a questi contenuti sono state diffuse, disinformazione e realtà creando confusione negli utenti. Un articolo dell’Huffpost dal titolo «Fuga da Roma verso il mare, migliaia diinsulla Pontina direzione Pomezia» Partiamo da un fatto e cioè che le Forze dell’Ordine come la Polizia di Stato aveva attivato dei posti di blocco proprio per controllare che non ci fossero irregolarità da parte di chi percorreva tratti stradali ...