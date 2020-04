Coronavirus, Protezione civile: "Meno morti" (Di domenica 12 aprile 2020) Sono 19.899 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 431. È l’incremento più basso da una settimana. Sabato l’aumento era stato di 619. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Sono invece complessivamente 102.253 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l’incremento era stato di 1.996.Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in Meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in Meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in Meno rispetto a ieri - e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono poi 34.211 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 1.677 più di ieri. Il dato ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - l’ultimo aggiornamento dalla Protezione Civile : la situazione odierna

