Coronavirus: oggi 122 casi di positività, trend in frenata (Di domenica 12 aprile 2020) “oggi registriamo un dato di 122 casi di positività e un trend in frenata al 2,6% e in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24h. Aumentano invece i guariti: 29 unità nelle ultime 24 arrivando a 749 totali, e le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati piu’ bassi d’Italia (Lombardia 18,4%)”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e – aggiunge – voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno. Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i ... Leggi su romadailynews ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora coronavirus Russia : boom contagi +2186 - 130 morti

Coronavirus - gli auguri di Pasqua di Giuseppe Conte : «Rinunce oggi per riconquistare ciò che conta davvero

Coronavirus - Conte : “Buona Pasqua a chi soffre e chi lotta. Le rinunce di oggi sono un gesto di attaccamento a quello che conta” (Di domenica 12 aprile 2020) “registriamo un dato di 122di positività e uninal 2,6% e in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24h. Aumentano invece i guariti: 29 unità nelle ultime 24 arrivando a 749 totali, e le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati piu’ bassi d’Italia (Lombardia 18,4%)”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e – aggiunge – voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno. Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i ...

DPCgov : #11aprile Hanno risposto al nostro bando per formare la taskforce per il #Coronavirus dimostrando un’immensa genero… - Mov5Stelle : Ad oggi, all'INPS risultano pervenute oltre 4,5 milioni di domande per prestazioni legate all'emergenza coronavirus… - lorepregliasco : Non bene oggi, guardando i dati dalle prime regioni... #coronavirus - Ivanka2424 : RT @RadioSavana: #Gualtieri svuota il sacco prima dell'Eurogruppo di 20 giorni fa: 'Oggi si parlerà di crisi #CoronaVirus. Ma state tranqui… - lanavediteseoed : Dalla Spagnola del 1918 al Coronavirus di oggi: nel mezzo, la vita di Boris Pahor, testimone delle tragedie del Nov… -