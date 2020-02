Il portale per trascorrere la quarantena “nei migliori luoghi isolati d’Italia” (ma è solo un esperimento) (Di venerdì 28 febbraio 2020) Vi rent, il portale che immagina di trascorrere la quarantena in vacanza “Goditi la tua quarantena in un luogo speciale. Abbiamo selezionate per te stupende dimore nei migliori luoghi isolati d’Italia”. “Ti aiuteremo a firmare le carte per il tuo spostamento, anche se vieni dal nord”. “Disporrai della migliore assistenza privata con check-up medici quotidiani”. “Potrai godere di un servizio domiciliare di consegna viveri ed essenziali”. Sono solo alcuni dei messaggi pubblicati da vi-rent, un sito internet dalle sembianze di un Air-b&b che sembra offrire agli utenti la possibilità di trascorrere la quarantena come fossero in vacanza, prenotando un soggiorno di due settimane in località isolate e paradisiache messe a disposizione dal portale. Sembra incredibile, e in effetti, in parte, è solo una bufala. Vi rent non è un vero servizio, ... Leggi su tpi

