La parabola di Huth, da eroe con il Leicester all’odio per il calcio: “Mi aveva stufato” (Di martedì 11 febbraio 2020) Robert Huth è stato uno dei simboli del Leicester campione d’Inghilterra nel 2015-16 agli ordini di Claudio Ranieri ma dopo il suo ritiro ha cambiato completamente vita e il calcio non gli manca affatto. Il difensore tedesco si è tolto grandi soddisfazioni ma ai microfoni del Tagesspiegel ha parlato in un modo piuttosto insolito per un ex calciatore: "Ad un certo punto, ero inc***ato con me stesso per essermi ridotto a fare il calciatore nella mia vita”. fanpage

