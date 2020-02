Oscar 2020, ecco il discorso integrale di Joaquin Phoenix miglior attore protagonista con Joker (Di lunedì 10 febbraio 2020) Joaquin Phoenix, consacrato miglior attore protagonista con il suo “Joker”, ha emozionato la platea degli Oscar con un discorso per i diritti e contro ogni forma di discriminazione, come aveva fatto anche ai Bafta di quest’anno. L’attore ha ammesso umilmente di aver fatto “cose terribili” nella sua vita e ha chiuso con un tributo al mai dimenticato fratello River, l’attore morto a soli 23 anni per overdose nel 1993. “Sono così pieno di gratitudine adesso” ha esordito con commozione. “Non sento di essere migliore rispetto agli altri attori nominati o a chiunque altro in questa stanza perché condividiamo lo stesso amore per il cinema. E questa forma di espressione mi ha regalato una vita straordinaria. Non so dove sarei senza il cinema”. “Ma penso che il dono più grande che ha dato a me e a molti di noi sia ... ilfattoquotidiano

Renée Zellweger è stata la vera protagonista degli Oscar 2020 : Renée Zellweger è stata premiata come miglior attrice protagonista durante la cerimonia degli Oscar ® 2020 per la sua interpretazione nel film Judy. Il biopic su Judy Garland, diretto da Rupert Goold e distribuito in Italia da Notorious Pictures, racconta l’ultimo periodo della vita della Garland grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, tra ...

Oscar 2020 : Brad Pitt è il Migliore Attore Non Protagonista per C'era una volta a... Hollywood : Brad Pitt conquista l' Oscar 2020 come Migliore Attore Non Protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood , per l' Attore è il primo Oscar per la recitazione. Brad Pitt si porta a casa l' Oscar 2020 come Migliore Attore Non Protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood . Per il divo è il primo Oscar per la recitazione conquistato grazie alla notevole performance nel film ...

Oscar 2020 - le foto dei vincitori - : Fonte foto : La Presse Oscar 2020 : le foto dei vincitori 1Sezione: Spettacoli Tag: Oscar Novella Toloni Da Brad Pitt a Renèe Zellweger, da Joaquin Phoenix al pluripremiato per "Parasite", le immagini dei vincitori della notte degli Oscar 2020

Oscar 2020 - nel trionfo di Parasite c’è un po’ di Italia. La “manina” di Gianni Morandi al regista sudcoreano – Il video : C’è un po’ di Italia nel film coreano Parasite che ha sbancato gli Oscar , conquistando 4 statuette, compresa quella per il miglior film, prima volta in assoluto per un film straniero. Nella pellicola infatti si può ascoltare la canzone In ginocchio da te, cantata da Gianni Morandi . Lo stesso cantane, l’8 febbraio, a poche ore dall’assegnazione dei premi, aveva scritto in un post su Facebook, pubblicando le immagini ...

Oscar 2020 - il discorso di Joaquin Phoenix : «Facciamoci voce per i diritti». La dedica commossa al fratello : Umile fino all’ultimo, Joaquin Phoenix vince dopo quattro nomination per la prima volta il premio più ambito dagli attori del mondo – l’ Oscar per il miglior attore protagonista – e, appena salito sul palco, invita la platea a sedersi e a smettere di applaudire. «Sono pieno di gratitudine», esordisce, commosso. «Non sento di essere migliore rispetto agli altri attori nominati o a chiunque altro in questa stanza perché ...

Gli Oscar 2020 sono questione di famiglia : le star che hanno portato un parente alla cerimonia di premiazione : La più gettonata è la mamma The post Gli Oscar 2020 sono questione di famiglia : le star che hanno portato un parente alla cerimonia di premiazione appeared first on News Mtv Italia.

Parasite - Oscar 2020/ Trama Miglior Film di Bong Joon-ho : vince e entra nella storia : Parasite , Oscar 2020 : l'opera del sudcoreano Bong Joon-ho vince con quattro statuette ed entra ufficialmente nella storia , discorso regista e Trama

Brad Pitt - Joaquin Phoenix - i discorsi - il sandwich : i migliori momenti degli Oscar 2020 : Dal photobombing di Timothée Chalamet e la reazione di Margot Robbie alla prima statuetta di Brad Pitt come attore: tutti i momenti più indimenticabili degli Oscar 2020 .

Vanity Fair Oscar Party 2020 - i look : Fedez e Chiara Ferragni in Philosophy di Lorenzo SerafiniBillie Eilish in GucciScarlett Johansson in Oscar de la RentaDiane Kruger in Elie Saab CoutureCharlize Theron in Dior Haute CoutureRosie Huntington-WhiteleyReese Witherspoon in Dolce & GabbanaLucy Boynton in Miu MiuHeidi KlumParis Jackson in VersaceKate Hudson in Vivienne WestwoodGal Gadot in Saint LaurentFreida Pinto in Galia LahavJessica Alba in Atelier VersaceCynthia Erivo in ...

Oscar 2020 - i momenti più belli - : Fonte foto: La Presse Oscar 2020 , i momenti più belli 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla kermesse che celebra il meglio del cinema

Laura Dern - Oscar 2020/ “I miei genitori supereroi - il miglior regalo di compleanno” : Laura Dern , Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista in "Storia di un matrimonio": il premio nel giorno del suo compleanno

Joaquin Phoenix - Oscar 2020/ Ricorda River il fratello morto “Sono stato cattivo e crudele…” : Oscar 2020 , Joaquin Phoenix : premiato come Miglior Attore in Joker. Il discorso toccante sul palco Ricorda ndo il fratello morto River

Oscar 2020 - “Parasite” miglior film a sorpresa entra nella storia : Zellweger e Phoenix migliori attori : Già Palma d’oro a Cannes, Parasite sbaraglia la concorrenza nella notte degli Oscar 2020 di Los Angeles aggiudicandosi, a sorpresa , il premio come miglior film . Non l’unico riconoscimento per il lavoro del sudcoreano Bong Joon-ho che porta a casa anche la statuetta come miglior film straniero, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Quattro, dunque, i premi conquistati da Parasite che entra dritto nella storia degli Oscar per essere la ...

Luke Perry dimenticato agli Oscar 2020 nel ricordo dei grandi del cinema che ci hanno lasciato : Luke Perry non ha meritato di entrare nella lista 'in memoriam' degli Oscar 2020 . Una lista che contiene in nomi dei grandi del cinema morti nell'ultimo anno, che hanno lasciato un segno indelebile. Spiacevole, proprio per questo motivo, non vedere il compianto Dylan di Beverly Hills 90210 e volto della serie Riverdale vista la presenza di nomi anche minori e più 'tecnici'. La lista completa è stata accompagnata da Billie Eilish con una ...

Oscar 2020 - “Parasite” conquista quattro statuette ed un record speciale : Una serata di festa agli Oscar 2020 per il film sudcoreano “Parasite”. La pellicola di Bong Joon Ho conquista quattro statuette ed un record unico. Nella notte italiana è andata in scena la 92esima edizione degli Academy Awards, o meglio la serata degli Oscar. A contornare la serata clou del mondo del cinema, ovviamente, c’è […] L'articolo Oscar 2020, “Parasite” conquista quattro statuette ed un record ...

Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -