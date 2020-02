Il supercomputer per un futuro dell’energia più sostenibile (Di lunedì 10 febbraio 2020) «Ho calcolato cose che voi umani non potreste immaginarvi». C’è una lieve modifica al celebre monologo tratto dal film Blade Runner perché il protagonista di questa storia non può vedere, ma calcolare con estrema precisione, e quindi prevedere. «Ho previsto cose» direbbe, dunque, il sistema di supercalcolo di Eni: HPC5, insieme alle altre tecnologie del Green Data Center, è in grado di svolgere in un secondo la bellezza di 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche. Eni HPC5Il tuo browser non supporta il tag iframe Il supercalcolatore più potente per avvicinare il futuro dell’energia «Abbiamo inaugurato un’infrastruttura di supercalcolo dalle caratteristiche uniche al mondo in ambito industriale – ha dichiarato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni -, in grado di potenziare e perfezionare ancora i più complessi processi aziendali ... open.online

