Gf Vip, Clizia Incorvaia scopre la canzone sanremese di Sarcina: "Il mio amore per lui si è esaurito" - (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesca Galici  Scontro Alberti-Volpe, parla la Nunez: "Adriana è una...Clizia Incorvaia scopre la canzone di Sarcina di Sanremo e la commenta in diretta, raccontando le sue emozioni e il suo sentimento attuale per lui Clizia Incorvaia è una delle concorrenti più controverse di questa edizione del Grane Fratello. Il suo ex marito, Francesco Sarcina è stato uno dei protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Dov'è, che pare sia stata scritta pensando proprio alla concorrente. Alfonso Signorini ha raccontato alla concorrente l'avventura sanremese del suo ex marito e le ha mostrato alcuni frame della partecipazione al Festival di Francesco Sarcina con le Vibrazioni. "È il racconto di una crisi e di una felicità che sembrava perduta", ha detto Alfonso Signorini a Clizia Incorvaia raccontandole il contenuto del brano. Dopo aver ascoltato il brano, ... ilgiornale

