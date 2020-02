Vanessa Incontrada, Come una madre: “Sono stata ferita”. La confessione (Di domenica 9 febbraio 2020) Come una madre anticipazioni, Vanessa Incontrada rompe il silenzio: “Le critiche mi hanno ferita” Andrà in onda stasera su Rai1 la seconda puntata della fiction Come una madre, con Vanessa Incontrada protagonista, che interpreta il ruolo di Angela. E proprio della seguitissima serie tv che ha debuttato domenica scorsa, Vanessa Incontrada ha parlato con un’intervista pubblicata sulle pagine del penultimo numero del settimanale TvMia, dichiarando: Le critiche feriscono. In passato ho perso tempo a cercare di diventare ciò che non sono, perchè tutti mi volevano diversa. E mi sono dimenticata di essere felice… “Poi è arrivato Rossano, il mio compagno, e mi ha insegnato a sorridere delle mie imperfezioni” ha aggiunto subito dopo. Vanessa Incontrada (Angela), anticipazioni Come una madre: “Ho capito che la perfezione non esiste” Sempre nella ... lanostratv

